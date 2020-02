Dronken vrouw rijdt eigen man dood die wil voorkomen dat ze auto in stapt: eis 12 maanden cel

Het drama speelde zich af in juni 2018, op het parkeerterrein van de voetbalvereniging in Hulst. Zowel de verdachte als haar man had die avond in de kantine flink gedronken. Zij kregen ruzie toen de vrouw met de auto naar huis wilde gaan. Haar man was daarop tegen, maar zij weigerde de sleutels in te leveren. Daarna zou hij haar bij de keel hebben gegrepen.