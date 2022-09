Dronken bestuurder valt enkele uren na melding op door slingerend rijgedrag vlakbij Terneuzen

Bijzondere getijklok in het Visserijmu­se­um werkt weer, dankzij Kees: ‘Mijn verbazing was groot toen met de post een floppy arriveerde’

De getijklok in het Visserijmuseum in Breskens was ruim een jaar van slag, maar werkt weer. Dankzij Kees Koree van het Sleepvaartmuseum in Maassluis. ,,Mijn verbazing was groot toen met de post een floppy arriveerde.”

9 september