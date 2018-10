Dronken automobilist (19) rijdt twee fietsers dood in Goes

Na het ongeluk is de automobilist met zijn zwaar beschadigde auto verder gereden om uiteindelijk te stoppen op de Patijnweg. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Uit een ademanalyse bleek dat hij te veel had gedronken. De bestuurder is naar een politiecellencomplex overgebracht en zal daar gehoord worden over het incident.