Drie Zeeuwse restaurants doen mee aan campagne Nierstichting: ‘In mijn actiemenu zit geen korrel zout!’

Naast De Kromme Watergang in Slijkplaat en Seafarm in Kamperland haakt Moeders aan de Markt in Brouwershaven aan bij de Restaurant Driedaagse van de Nierstichting. Eigenaresse en chef-kok Yvonne Lampert vindt het een uitstekend initiatief. Nieren verwijderen afvalstoffen uit het lichaam en zijn dus belangrijk voor je gezondheid, zegt ze. ,,Een reden om mee te doen, is dat één van mijn vaste gasten een nierpatiënt is. Twee keer per week moet hij aan het dialyse-apparaat. Ik zie hoe belastend dat spoelen van de nieren voor iemand is. Daarom wil ik mijn gasten wijzen op het gevaar van overmatig zoutgebruik.”