Drie weken school in de vakantie en een kookboek als lesboek: ‘Ik ben super trots op jullie’

Extra zetje in de rug

Want daar is de Zomerschool voor: kinderen een extra zetje in de rug geven zodat ze het komende schooljaar goed mee kunnen komen met vakken zoals taal en rekenen. Dat vindt de gemeente Middelburg ook belangrijk. ,,Daarom hebben we de subsidie voor de Zomerschool nu voor vier jaar vastgelegd", vertelde wethouder van onderwijs Willemien Treurniet. ,,We hebben geld gekregen om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Een deel daarvan - 120.000 euro - zetten we hiervoor in.”