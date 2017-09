Drie verdachten schietpartij Terneuzen langer vast

Hulpdiensten snellen toe na melding zinkend bin­nen­vaart­schip bij Sloehaven

18:10 VLISSINGEN-OOST - Sleep-, loods- en reddingboten zijn dinsdagmiddag naar de Sloehaven gesneld na een melding dat binnenvaartschip Helena Cora daar zinkende was. De melding dat het schip water maakte kwam om 15.55 uur binnen bij de Kustwacht. Aan boord van het schip zouden op dat moment nog de schipper, zijn vrouw en twee kinderen zijn geweest. De vrouw en de kinderen zijn aan boord genomen door een loodsboot. Het schip wordt geïnspecteerd. Het schip was dinsdagmiddag op weg gegaan van Vlissingen-Oost naar Antwerpen, met een lading aluminium blokken. Bij het verlaten van de Sloehaven begon het schip slagzij te maken, mogelijk mede onder invloed van de wind. De schipper legde de Helena Cora daarop tegen een zandplaat ter hoogte van de Kaloot. Voor zover bekend is het schip niet lek geraakt. Diverse sleepboten, waaronder de Multratug 27, en een dienstvaartuig van Rijkswaterstaat, de RWS 79, zijn bij het schip gekomen. Het schip bevindt zich volgens tweets van Maritieme Wereld ter hoogte van boei 2A. Reddingboten van de KNRM-stations Westkapelle, Hansweert en Breskens zouden zijn opgeroepen om assistentie te verlenen. De vrouw en de kinderen worden met de loodsboot Pioneer naar de Koopmanshaven in Vlissingen gebracht. Volgens de gegevens van MarineTraffic is de Helena Cora een binnenvaartschip dat onder Nederlandse vlag vaart met een lengte van 73 meter en een breedte van 8,2 meter.