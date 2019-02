Drie mannen uit Hulst opgepakt voor aansteken van meer dan 40 branden

De branden begonnen in 2014 ‘klein’ met een verkeersbord, een parasol en een stapel kranten. Maar de branden werden steeds groter. Zo gingen auto's, touringcars en uiteindelijk (leegstaande) schuren en woningen in vlammen op. Dit ging zo ver dat er volgens de politie ‘reëel gevaar ontstond voor mensen en dieren’. Ook in Stekene, net over de Belgische grens, werd brand gesticht in zes trailers die op het terrein van een transportbedrijf stonden.

Redder in nood

De drie verdachten zijn meerdere keren gehoord en hebben diverse brandstichtingen bekend. De branden zijn gesticht in wisselende samenstelling. Eén van de verdachten, de 31-jarige man die volgens de politie hoofdverdachte is, deed zich regelmatig voor als ‘ontdekker’ van branden. Hij waarschuwde vervolgens bewoners en/of eigenaren zodat hij als de redder in nood gezien werd gezien. Uit onderzoek blijkt dat hij zelf waarschijnlijk betrokken was bij verschillende brandstichtingen. Hij wordt er ook van verdacht de twee andere mannen te hebben aangezet tot brandstichting.

De politie heeft de drie verdachten kunnen aanhouden nadat op 1 november een stapel houten pallets in de tuin van een huis aan de Wilgenstraat in Vogelwaarde uitbrandde. Op 3 december zijn de 31- en de 22-jarige man aangehouden. De derde verdachte is op 4 februari in de kraag gevat.

Ook zijn nog twee mannen van 21 en 24 uit Sas van Gent en Hulst in beeld van de politie geweest. Ze zouden in februari mee hebben gewerkt aan het in brand steken van een auto. Uit het recherche-onderzoek blijkt dat zij met de rest van de branden niets te maken hebben. Het Openbaar Ministerie gaat de drie mannen uit Hulst vervolgen en brengt hen voor de rechter. De 18-jarige verdachte mag thuis het proces afwachten, de andere twee mannen zitten nog vast.

Gemeente wil kosten verhalen