Drie mannen gearresteerd voor opblazen auto agent in Vlissingen

Zij is de eerste die in Zeeland is ingeënt. 'Ik zag het als het kiezen tussen twee kwaden: het virus of het vaccin'

6 januari TERNEUZEN - Spannend vindt Manon Riemens (26) het zeker. Want zij is de eerste die in Zeeland tegen het coronavirus wordt gevaccineerd. Sandra Knol zet de prik met het vaccin in haar linker-bovenarm. Een paar seconden, meer is het niet. De ic-verpleegkundige uit Terneuzen heeft er best over getwijfeld. Toch is ze blij dat ze zich laat inenten. ,,Tegen twijfelaars zeg ik: gewoon doen.”