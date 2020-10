Drie jaar na kerkrel: OM eist 5.000 euro boete voor plaatsen zender op auto dominee

Een anonieme groep ‘verontruste leden’ van de Gereformeerde Gemeente gaf hem in 2017 opdracht voor het volgen van de dominee. Ze wilden voorkomen dat Bredeweg zich zou afsplitsen van het kerkgenootschap en het kerkgebouw en andere bezittingen zou meenemen.

L.P., de eigenaar van het bureau, gaf toe dat hij in 2017 twee keer zes weken een zender onder de Audi van Bredeweg had laten plaatsen. Daarmee wilde hij controleren of de dominee op drie vooraf bepaalde plekken zou komen, waar hij de ‘vervreemding’ van de eigendommen van de Gereformeerde Gemeente Kruiningen zou voorbereiden. Eén van die adressen was een notariskantoor. Als het onderzoek was afgerond, was hij van plan geweest om Bredeweg in het kader van hoor en wederhoor openheid te geven over het zendertje. De dominee werd echter vroegtijdig getipt over de volgapparatuur, schakelde de politie in en deed aangifte.

Bedreigingen en kogelwerend vest

Bij aanvang van de strafzaak wilde de dominee nog een slachtofferverklaring voorlezen. Dat weigerde de rechtbank. De officier van justitie zei wel onder de indruk te zijn van de inhoud. Bredeweg voelde zich niet alleen aangetast in zijn privacy, maar vindt ook dat hij als ‘geheimdrager’ werd belemmerd in het doen van zijn werk. Verder maakte dominee gewag van allerlei andere bedreigingen in die tijd. Zo zou bij hem zijn ingebroken, werd zijn computer gehackt, kreeg hij diverse bedreigingen en het advies om een kogelwerend vest te dragen.

Tijdens de zitting werd uitgebreid gesproken over wat er allemaal met het apparaatje kan worden gedaan. Volgens de OvJ is het heel aannemelijk dat er veel meer gegevens zijn verzameld dan alleen alleen de check op de drie adressen. ,,Dat is niet te controleren. We weten niet hoe het apparaat is ingesteld.” Hij zei zich echter niet te kunnen voorstellen dat de opdrachtgevers het niet zouden willen weten wanneer Bredeweg bij een andere dan de vooraf aangegeven notaris op bezoek zou zijn geweest.

Spanningen terug

De advocaat Leonard Quist wil dat zijn cliënt wordt vrijgesproken. Hij vindt dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Eerder besloot het OM namelijk een strafzaak te seponeren tegen directeuren van een bedrijf in Kruiningen die een medewerker hadden mishandeld. Volgens Quist een vergelijkbare zaak, omdat die ook is ontstaan vanuit de Kruiningse ‘kerkrel’. Door L.P. nu te veroordelen, zouden drie jaar na dato opnieuw alle spanningen in de kerkelijke gemeenschap van Kruiningen onnodig worden opgerakeld, betoogde hij.

Quist vindt verder dat zijn cliënt niets strafbaars heeft gedaan. Van het onderscheppen van gegevens is volgens hem geen sprake. Bovendien zou de gebruikte methode in lijn zijn met de sectorrichtlijnen voor recherchebureaus. P. zelf liet de rechtbank weten het ‘schokkend en onvoorstelbaar’ te vinden dat Bredeweg suggereert dat zijn bedrijf maandenlang allerlei andere intimidaties en bedreigingen zou hebben gefaciliteerd.

Het OM bleef bij de eis om zowel P. als diens bedrijf een boete van 5.000 euro op te leggen. In beide gevallen zou de helft voorwaardelijk moet zijn, met een proeftijd van 1 jaar.

De rechtbank doet donderdag 15 oktober uitspraak.

Wat was die kerkrel ook alweer? Kijk onze uitlegvideo