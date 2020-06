Dreigend tekort slaapplaatsen seizoensarbeiders

Onderbezet­te politie Zeeland: veiligheid staat niet op het spel

20:33 MIDDELBURG - De politie in Zeeland komt momenteel 20 politiemensen op straat te kort. Dat is zo'n 4 procent van de totale formatie die 521 politiemensen telt. ,,Ja, we kampen met onderbezetting, maar we kunnen nog steeds onze taken uitvoeren. De veiligheid is absoluut niet in het geding. Zeeuwen kunnen op ons rekenen”, zegt de Zeeuwse districtschef Joost Manusama.