Drama Wemeldinge: man doodde vrouw en daarna zichzelf

Uit sporenonderzoek is volgens de politie vast komen te staan dat er sprake is van ‘een misdrijf in de relationele sfeer waarvan de vrouw slachtoffer is geworden.’ ,,Er is geen derde persoon bij betrokken’’, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk in een korte reactie. Die uitleg valt te rijmen met de tekst in een rouwadvertentie, die nabestaanden van de vrouw zaterdag plaatsten in de PZC: ‘...in de bloei van haar leven is ons ontnomen…’.

De politie hield rekening met drie scenario’s: zelfdoding, een mix van zelfdoding en moord, of dood door toedoen van een ander. Door het eerste en derde scenario kan nu een streep. Over de precieze omstandigheden waaronder het drama heeft plaatsgevonden, doet de politie geen mededelingen.

Beide lichamen werden op maandagmiddag gevonden in een vrijstaand huis in het Herdershoefje, een chique wijkje in Wemeldinge. De politie begon daarna een groot onderzoek naar de toedracht en bevestigde vier dagen later dat de slachtoffers de bewoners zijn van het huis.

Stukgelopen relatie

Voor buurtbewoners was al snel duidelijk dat de lugubere vondst het dramatische gevolg was van een stukgelopen relatie tussen de slachtoffers. Ze vertelden dat het al langer niet boterde tussen de twee. De vrouw verbleef al een paar weken niet meer in hun huis en kwam maandag terug om spullen op te halen. Nadat ze haar auto op de oprit had geparkeerd, stapte de vrouw de woning binnen. Een ongeruste buurvrouw was daarvan op de hoogte en sloeg alarm toen de vrouw lang wegbleef. Een ingeschakelde buurman trof vervolgens de levenloze lichamen aan.

Onder omwonenden heerst ongeloof en verslagenheid. Zowel de overleden man als vrouw stond in de buurt bekend als ‘lief en vriendelijk’. Beiden waren volgens hen ‘altijd in voor een praatje’.

In de Maartenskerk in Wemeldinge stonden zaterdag tientallen mensen stil bij het drama in het dorp. Ze brandden een kaars of lieten een boodschap achter voor de nabestaanden. Gisteravond kwamen bewoners van het Herdershoefje samen voor een korte herdenking in de straat, waar ze onder meer zonnebloemen neerlegden bij de woning. Burgemeester Fons Naterop nam kort het woord: ,,Laten we proberen niet te oordelen, en al helemaal niet te veroordelen. Sommige dingen laten zich immers nooit begrijpen.”

