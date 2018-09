Dow ook in zee met Tata Steel in strijd tegen CO2-uitstoot

Het doel van de samenwerking is allereerst te onderzoeken hoe hoogovengas gecombineerd met waterstof een alternatieve grondstof (synthetisch gas) kan opleveren voor de productie van polyethyleen (plastics) bij Dow. Dow-woordvoerder Erik van Oosten in Terneuzen laat weten dat een kleinschalige proeffabriek daartoe al in aanbouw is bij ArcelorMittal in Gent. Deze moet dit najaar in bedrijf komen. Een tweede proeffabriek volgt in 2019.