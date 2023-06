Douane onderschept 449 kilo cocaïne in Vlissingse haven

met video Kat-en-muis­spel met criminelen zet douane op scherp in haven Vlissingen: ‘Gele bananen zijn verdacht’

Grote cocaïnevangsten en bijna wekelijks uithalers die worden gespot. De douane in Vlissingen heeft zijn handen vol aan het verstoren van drugshandel via de haven. ,,We zien hier Rotterdamse praktijken’’, zegt directeur Chris Mels.