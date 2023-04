Dorpsraden in verweer tegen aanwas in B&B’s: ‘Situatie zoals in Domburg absoluut ongewenst’

Groene Ster Vlissingen gaat ruim onderuit in verre inhaalwed­strijd

De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen zijn maandagavond ruim onderuit gegaan in de inhaalwedstrijd bij topclub Hovocubo. In het Noord-Hollandse Zwaag eindigde het duel in de kampioenspoule van de eredivisie in 9-1.