Dormio en Veere zijn nog niet eens over hotelplan Biggekerke. ‘Alles ligt onder een vergrootglas’

Ze hebben zo goed als zeker opnieuw meer tijd nodig, bleek vrijdag tijdens een zitting van de rechtbank.

Volgens de jurist van de gemeente zijn beide partijen nog in onderhandeling. ,,Het is een lastig proces en alles ligt onder een vergrootglas.” Het ligt volgens hem dan ook in de lijn der verwachting dat er voor 1 april geen nieuwe bouwvergunning kan worden aangevraagd. Dat betekent dat de gemeenteraad opnieuw akkoord moet gaan met verlenging van de onderhandelingen.

Nieuwe opzet

Eind 2020 verraste Dormio de gemeente met een plan voor een groot hotel-resort op het al jaren braakliggende terrein op tweehonderd meter afstand van de komgrens van Biggekerke. Het maakte daarbij gebruik van een al jaren slapende vergunning. Het toenmalige college en de gemeenteraad waren niet blij met die plannen voor een hotel met 466 bedden, het grootste van Zeeland. Ze besloten tijdens een geheime vergadering ze te blokkeren door het nemen van een voorbereidingsbesluit. Daarmee werden alle activiteiten voor één jaar bevroren.

Eind 2021 bereikten Dormio en het Veerse college een akkoord over een aangepast plan: een hotel-resort met 322 bedden voor volwassenen en 80 voor kinderen. Dat was na een serie gesprekken onder leiding van een bemiddelaar waarbij beide partijen water bij de wijn deden. Dormio ging akkoord met een iets kleiner plan en het college beloofde volop medewerking. Vorig jaar bleek dat beide partijen meer tijd nodig hadden om de plannen uit te werken. Vooral ook omdat Dormio momenteel werkt aan een geheel nieuwe opzet.

Quote De focus nog steeds ligt op dat nieuwe hotelplan Monique Blokvoort, Advocate Dormio

Tijdens de zitting van de rechtbank liet advocaat Monique Blokvoort namens Dormio weten dat de focus nog steeds ligt op dat nieuwe plan waar momenteel over wordt onderhandeld. Maar ze gaf ook aan dat er nog steeds een Plan B is. Want Dormio diende zomer 2021 een alternatief plan voor een groot hotel-resort in en omzeilde daarmee een blokkade door de gemeente. Blokvoort: ,,Als dat nieuwe plan niet lukt wordt dat andere van stal gehaald.”

Juridisch adviseur Bram van Leeuwen, hij treedt op namens buren van het Kaasboerterrein, had de rechtszaak van vrijdag aangespannen. Want hij vindt dat de gemeente niet serieus omgaat met de belangen van die buren. Hij stelde dat ze gefrustreerd raken door de blijvende onzekerheid en vroeg om duidelijkheid. ,,Een van de buren wil al tijden zijn woning verkopen maar kan dat niet omdat maar steeds onduidelijk is wat daar aan de andere kant van de weg komt.”

Uitspraak over twee weken.