Doorgewinterde kampeerder heeft het in Zeeland naar zijn zin

7 februari: Themamid­dag Senioren­ver­e­ni­ging Kanaalzone in Axel

23 januari Seniorenvereniging Kanaalzone organiseert een themamiddag in de Halle in Axel. Tijdens de themamiddag geven journaliste Marieke Henselmans en afscheidsfotograaf Ilja Verstraten een lezing. De middag vindt plaats op donderdag 7 februari. Toegang voor leden van de vereniging is gratis. Niet-leden betalen 7,50 euro. Aanmelden kan via: gkaijser@zeelandnet.nl, 06 53116199 of via de website www.seniorenverenigingkanaalzone.nl.