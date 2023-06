Door de lens van Johan: dit is CAS 2023

Vier jaar cel geëist tegen ‘Appie’, die 27-jarige Middelbur­ger zou hebben neergesto­ken in Vlissingen

‘Wie is nu eigenlijk ‘Appie’? Een afkorting van Albert of Abdoullah of zomaar een naam? De 22-jarige A. K. uit Vlissingen hield star en stijf vol absoluut geen Appie te worden genoemd en dus niets te maken hebben gehad met een steekpartij die afgelopen november plaatsvond op de Nieuwendijk in Vlissingen.