Dóór de bocht, óver de helling, ín het putje... best lastig, zo'n knikkerbaan!

De 5-jarige jongens doen in het winkelcentrum in Goes-Zuid mee aan een voorronde van het Nederlands Kampioenschap knikkeren. Niet dat ze zich opgegeven hadden - ze kwamen toevallig voorbij de Zeeman. Die is dit jaar sponsor van het evenement, en hield vandaag bij elke vestiging - dus ook bij de vijftien Zeeuwse - zo’n voorronde. De beste twee kregen een ticket voor de finale, begin juli in Ouwehands Dierenpark bij Rhenen. Voor Thiago en Isaac was dat nog een stapje te ver.