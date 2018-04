Doodzieke Bianca maakt retourtje hemel als huwelijksreis: 'Zo toch een beetje bij overleden zoon'

15 april: Eddie Modde in Porgy en Bess in Terneuzen

3 april Eddy (alias Eddie Modde) is al 25 jaar bezig met muziek maken. Omdat te vieren geeft hij op zondag 15 april een optreden in Porgy en Bess in Terneuzen. Zijn repertoire van eigen nummers en een eerbetoon aan Neil Young vertelt een muzikaal verhaal over het leven.