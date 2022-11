Domburgse golfsurfer Rendel Salawanej wordt Nederlands kampioen junioren in Vieux Boucau

Het NK Golfsurfen, georganiseerd door de Holland Surfing Association (HSA) vindt plaats in drie etappes. De eerste etappe van de Surftour werd zondag 18 september gehouden in Domburg bij Surfschool Sportshop Domburg op Strand Noordduine. Pascal van der Mast werd daar tweede in de categorie Open Men. Rendel Salawanej, favoriet bij de junioren, sneuvelde in de eerste ronde, maar behaalde met zijn tricks (wavescore) zoveel punten dat hij toch door mocht naar de volgende etappe. Die werd op 1 oktober gehouden in Scheveningen. Salawanej wist daar door te dringen tot de top 4 en was daarmee verzekerd van een plaats in de eindstrijd, bij het Franse Vieux Boucau.