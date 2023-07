Domburg blijft de badstatus houden, ‘waardoor bezoekers langer blijven en meer besteden’

Redders zes uur in touw om in problemen geraakte solozeiler van Noordzee te halen

Redders van de KNRM zijn dinsdag maar liefst zes uur in touw geweest om een solozeiler te redden. De man was in problemen gekomen op de Noordzee, zo'n 50 kilometer uit de Zeeuwse kust. Behalve dat reddingsboten van drie stations uitrukten, is ook een helikopter ingezet.