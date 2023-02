Doelman Dion Aerssens keert terug naar SVOD’22

voorstelling Hoe ga je als kind om met de zelfgeko­zen dood van je vader?

Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij veel mensen in het geheugen gegrift. Zijn zoon Merlijn schreef een boek over de zoektocht naar wie zijn vader nou eigenlijk was. Aan de hand van het boek is een indrukwekkende solovoorstelling gemaakt met dezelfde titel: Nu ik je zie. De rol van Merlijn wordt gespeeld door topacteur Soy Kroon. ,,Er zijn in Nederland zoveel mensen als Antonie, er zijn zoveel mensen als Merlijn; ik vind het belangrijk dat we met deze voorstelling het verhaal van hen allemaal vertellen.”