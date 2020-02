Dodelijk ongeval op A58 bij Kruiningen, weg dicht

Industri­eel warmtenet in Hoek stap dichterbij, subsidie voor haalbaar­heids­stu­die

11 februari HOEK - Een belangrijke stap op weg naar een industrieel warmtenet in Hoek en omgeving is gezet. In het kader van het initiatief Zeeland in Stroomversnelling is aan het project een subsidie toegekend van 50.000 euro voor een haalbaarheidsstudie.