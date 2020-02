Dodelijk ongeval op A58 bij Kruiningen, snelweg dicht richting Middelburg

Blauwe hap smaakt Zeeuwen als galgenmaal voor mariniers­ka­zer­ne

10:51 DEN HAAG – De ‘blauwe hap’ moet als een galgenmaal hebben gesmaakt voor de Zeeuwse politici die dinsdagavond bij staatssecretaris Barbara Visser aanschoven voor overleg over de marinierskazerne. Of als een wrange grap, want de blauwe hap is legendarisch bij de mariniers.