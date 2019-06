Dode walvis komt haven van Vlissingen binnen op schip

Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren vermoedt dat de aanvaring al heeft plaatsgevonden bij de golf van Biskaje. Hiele is vanochtend vroeg naar sloop- en recyclingsbedrijf Sagro in Vlissingen-Oost afgereisd om het dier op de kade op te meten en voorbereidingen te treffen voor onderzoek van deskundigen van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Doodsoorzaak

De specialisten moeten vanmiddag de doodsoorzaak van de walvis officieel vaststellen. Van der Hiele weet bijna zeker dat de walvis door een aanvaring om het leven is gekomen, gezien de verwondingen en de blauwe plekken middenin de romp of dat het dier ziek was en een natuurlijke dood is gestorven. Verder zal onderzoek moeten aantonen hoe lang het dier al dood is en wanneer het dier voor het laatst had gegeten.