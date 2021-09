Dode man in Vlissingse brandgang kwam door vuurwapen om het leven

Ongeveer twintig rechercheurs van een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doen sinds vrijdag onderzoek naar de zaak. De politie is bezig een tijdlijn te construeren van wat er gebeurd is in de omgeving van de Adriaen van de Vennestraat in Vlissingen. Dat doen rechercheurs onder meer op basis van eerdere getuigenverklaringen en het verzamelde technische bewijs. Bekend is dat het stoffelijk overschot van de man rond 6.50 uur in een brandgang achter de woningen is gevonden. Over wanneer er precies geschoten is, lopen de getuigenverklaringen uiteen, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.