Dode gevonden naast brandende auto op Zeedijk in Kloosterzande

8 december: Kerstmarkt bij De Polderhoek in Absdale

6 december Er wordt een kerstmarkt gehouden in de loods bij Terras De Polderhoek, Stellestraat 4 in Absdale. Op zaterdag 8 december van 14.00 uur tot 20.00 uur is iedereen welkom om langs diverse kraampjes te struinen. Daarnaast zijn er verschillende versnaperingen. Toegang is gratis.