Dode gevonden bij Breskens, mogelijk vermiste zwemmer

analyse De bittere bijvangst voor Sluis: vismijn Breskens verdwijnt en verstoorde relatie met de Holding

2 juli BRESKENS - De gemeente Sluis gooide zijn hengel uit in de rechtszaal in de hoop het behoud van de vismijn in Breskens binnen te halen. Deze week bleek dat die poging gefaald is. De bijvangst is bitter: Breskens verliest zijn garnalenhaven en de relatie met de Holding Zeeuwse Visveilingen is verstoord.