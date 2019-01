Dode gevonden bij brand in woning Axel

In het huis werd omstreeks 16.40 uur brand ontdekt en de brandweer opgeroepen. De brand werd na aankomst van het eerste voertuig opgeschaald naar een middelbrand. Drie blusvoertuigen en een hoogwerker werden ingeschakeld. De brandweer haalde één slachtoffer uit de woning. Er was sprake van veel rookontwikkeling in het huis.

De brandweer meldde rond 18.00 uur dat de brand meester is. De woning is daarna nogmaals gecontroleerd en de laatste brandresten zijn geblust. Doorslag naar de aangrenzende woning is door brandweer voorkomen, al is daar wel rookschade ontstaan.

De brandweer ontdekte meerdere brandhaarden in het huis, wat op brandstichting zou kunnen wijzen. Vanwege het sporenonderzoek van de recherche is de woning en de omgeving afgezet als plaats delict. Ook is gestart met het horen van enkele getuigen. In het verleden is meerdere keren een hennepkwekerij in het huis gevonden. Nu is niks gevonden. Een opsporingsambtenaar van Enduris constateerde dat er sprake is van diefstal stroom, ondanks dat feit dat het pand eerder al van het elektriciteitsnet was afgesloten.