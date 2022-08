Dode en zieke vogels blijven massaal aanspoelen in Zeeland

Met video Het ZK krabbenvis­sen trekt ook al deelnemers van buiten de provincie, toch blijft de titel in Colijn­plaat

COLIJNSPLAAT - Het Zeeuws Kampioenschap krabbenvissen in Colijnsplaat is weer terug. Op de steigers van de jachthaven wordt alles uit de kast gehaald om de prestigieuze titel in de wacht te slepen.

12 augustus