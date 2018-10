Dode en gewonde door instorten bouwsteiger naast Antwerpen Centraal

Plan voor windmolens in de Kruispol­der in Hulst maakt nog steeds kans

13:00 HULST - De drie windturbines en het zonnepark in de Kruispolder maken nog steeds kans. De Hulster gemeenteraad gaat niet zonder slag of stoot akkoord met het nieuwe beleid voor zon- en windparken in de gemeente Hulst, dat de aanleg van het energiepark onmogelijk zou maken.