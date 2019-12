Dode en gewonde bij ernstig ongeluk in Vlissingen

Zalig kerstfeest vanuit Oostburg

25 december OOSTBURG - Pastoor Wiel Wiertz moet zich haasten. Hij komt uit Aardenburg waar hij woensdagochtend, eerste kerstdag, in de rooms-katholieke kerk een vroege mis heeft geleid. Zijn tweede dienst is in de Oostburgse Sint-Eligiuskerk die deze hoogtijdag zeker drukker is bezocht dan anders. ,,Zalig kerstfeest”, zegt hij in het voorbijgaan.