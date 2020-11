Dode dolfijn gevonden bij Zierikzee

Het gaat om een jong mannetje van de soort ‘Gewone dolfijn’. Waardoor het dier is overleden is niet duidelijk; dat zal worden onderzocht bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar het naartoe is gebracht. Naar verwachting zal dan duidelijk worden of de dolfijn al ziek was, of hij onlangs nog had gegeten en of hij nog leefde toe hij strandde. Er zijn verwondingen op de kop te zien en krassen op het lichaam, maar volgens SOS Dolfijn zijn die vermoedelijk ontstaan door de schelpen op het strand en door het pikken van vogels na de stranding.