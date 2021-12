Dode bij zwaar ongeval tussen meerdere auto’s en vrachtwagen op de N59, weg volledig dicht

De Boer op | video Akkerbou­wer Leo: Een generatie geleden waren er nog drie boeren in de Capellepol­der. Nu ben ik de enige.

Het is precies drie jaar geleden. Leo Dekker (1968) kan het gebeuren reconstrueren. In de vooravond werden er twee - volgens de politie Litouwse - mannen op de Loodijk afgezet door een busje met een Duits kenteken. Ze liepen in het donker op hun gemakje het erf van de boerderij op, draaiden een plaatstalen wandpaneel van één van de schuren los waardoor ze zo binnen konden stappen, haalden het scherm en de ontvanger van het gps-systeem van één van de tractoren, stapten naar buiten en werden even later weer opgepikt door het busje.

12 december