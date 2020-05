Dode bij zwaar ongeluk in Zierikzee, auto vliegt in brand na botsing

Nieuwe documentai­re Tijdgra­vers: over de conservato­ren van het Zeeuws Genoot­schap

30 mei Vang het Zeeuwse leven. Sla het op, bewaar het in stofvrij papier en plastic, plak er namen, data en plaatsen op. Dat is wat het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen doet. Al 251 jaar. Vorig jaar werd het 250-jarig bestaan groots gevierd, beschermvrouwe prinses Beatrix was erbij. Nu, als een verrassende nabrander, heeft Fifi Visser een film gemaakt over de conservatoren van het genootschap: 'Tijdgravers'. Over de tientallen vrijwilligers die zich verdiepen en verliezen in de botten, schelpen, fossielen, schedels, tekeningen, kaarten, handschriften, opgezette vogels, schilderijen en wat al niet meer. De ondertitel verduidelijkt: 'Berichten uit het pakhuis van de eeuwigheid.’ Maandag 1 juni gaat de film in première in Cinema Middelburg.