Dode bij eenzijdig ongeluk in Clinge

Vaccins genoeg in Terneuzen maar computer zei ‘nee’

25 februari TERNEUZEN - Een onbekend aantal Zeeuws-Vlamingen kreeg de afgelopen tijd ten onrechte de boodschap dat er geen coronavaccins meer in Terneuzen waren. Ze kregen de raad zich daarom maar in Goes te laten vaccineren. Maar vaccins zijn er genoeg bij de GGD-prikstraat in Terneuzen.