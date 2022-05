DJ Jonna uit Oost-Souburg draait deze zomer in Lloret de Mar: ‘Een droom die uitkomt’

Oud-wethouders nemen afscheid in Sluis en Terneuzen

SLUIS - In het belfort van Sluis hebben de voormalig wethouders Peter Ploegaert (CDA), Marianne Poissonnier (Nieuw Gemeentebelang) en Rian de Feijter donderdagavond afscheid genomen. Ook in Terneuzen werden oud-wethouders in het zonnetje gezet.

7:15