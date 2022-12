Dit zijn jullie mooiste surprises: van gehaakte katjes tot een levensechte Nimbus 2000

Gehaakte katjes

Justus maakte samen met zijn moeder een surprise. Hij zit in groep 8 en trok het lootje van zijn beste vriend. Hij besloot het creatief aan te pakken en een écht persoonlijke surprise te maken. ,,Ik weet dat hij het niet leuk vindt om elk jaar een voetbalsurprise te krijgen, dus heb ik dit jaar samen met mijn moeder katjes gehaakt en een krabpaal gemaakt. Hij heeft namelijk ook een hele lieve kat.”

Volledig scherm Justus maakte gehaakte katjes voor zijn klasgenootje. © Justus de Jong

Nimbus 2000

Anna's klasgenootje is helemaal weg van Harry Potter. Een mooi moment om de Nimbus 2000 na te maken. Voor wie het is, houdt ze nog even geheim, want de surprise moet nog worden uitgedeeld. ,,Alles is gemaakt van materiaal wat ik in de schuur had liggen, behalve de bruine verf. De bezem is gemaakt van pvc-pijp, karton en papier-mâché. De zwarte steunen waarop de bezem ligt is gemaakt van een verhuisdoos. In de achterkant zitten de cadeautjes voor haar klasgenootje.” En zeg nu zelf: net echt, toch?

Volledig scherm Voor een echte Harry Potter-fan maakte Anna de Nimbus 2000 na. © Serge Tulen

Een aquarium van een bloemendoos

Robina de Lange maakte dit jaar voor het eerst een surprise. Ze zit in groep vijf van de Ichtusschool in Vlissingen. Vriendinnetje Flore is de gelukkige; voor haar werd de surprise gemaakt. Op het lootje stond de omschrijving: ‘vissen’. ,,Maar ja, wat bedoelde ze daarmee? Gelukkig stonden er ook nog andere tips op het lijstje en besloot ze dat de ‘vissen’ dan maar in een aquarium moesten komen als surprise”, laat haar moeder Brigitte weten. Het is een echte Zeeuwse surprise. ,,Een grote bloemendoos is gebruikt als basis, zelf geraapte steentjes en schelpjes van het strandje onder de molen in Vlissingen dienen als versiering.” En zo is Flores aquarium compleet.

Volledig scherm Robina maakte een aquarium voor haar vriendin Flore © Robina de Lange

Een peperkoekhuisje

Pietkees Schoe heeft zijn dochter verrast met Sinterklaas, omdat ze zo dol is op het beroep van haar vader. ,,Mijn dochter was als kind altijd geïnteresseerd in mijn vak als timmerman. Toen ik een boerderij met woonhuis aan het restaureren was, heb ik dit huisje van speculaasjes en pepernoten gemaakt en met houtlijm op een schoenendoos geplakt.” Of de foto van dit jaar is, weten we niet, maar de surprise blijft net zo leuk.

Volledig scherm Pietkees zijn dochter met het huis van speculaas. © Pietkees Schoe

Niet één, maar drie surprises

Bij Jeannet Moens thuis was het echt feest dit jaar. Daar maakten ze niet een, maar drie bijzondere surprises. Jeannet knutselt graag haar vijf kleinkinderen en in december pakken ze uit. ,,De grote panda is voor mijn kleindochter. Die is gek op pandaberen en zo paste er een mooi, groot cadeau in. De tweede surprise maakte ik samen met mijn kleindochter voor een meisje uit haar klas. Dit is een schoenendoos bekleed met dweilen om een hondje te maken.” Ze vindt hem zelf ‘aardig gelukt’ en dat kunnen we niet ontkennen. Omdat ze de smaak te pakken had, maakte ze surprise drie met haar kleinzoon. ,,Voor een meisje uit zijn klas dat op hockey zit. Knutselen voor een ander is nog leuker”, laat trotse oma Jeannet weten.

Volledig scherm Jeannet Moens' kleindochter houdt van panda's, daarom krijgt zij deze surprise. © Jeannet Moens

Volledig scherm Het hondje gemaakt van dweilen is ook goed gelukt. © Jeannet Moens

Volledig scherm Samen met haar kleinzoon maakte Jeannet Moens een surprise voor een hockey-meisje. © Jeannet Moens

Een roze pepernotentaart

Robine (9) uit Middelburg heeft voor haar klasgenootje een over-de-top-taart gemaakt. Eten kan je ‘m niet, maar prachtig is hij wel. ,,Haar klasgenootje houdt van bakken. Eerst wilden we de taart uit twee lagen laten bestaan, maar daar pasten nog best twee verdiepingen op. De onderste lagen zijn gemaakt van karton. Onderin de grootste taart hebben we een deurtje gemaakt zodat er cadeautjes in passen. De twee bovenste lagen zijn houten doosjes waar je ook makkelijk een cadeautje in kunt verstoppen. Toen we in de kasten zochten naar iets om de taart mee te versieren, kwamen we op het idee van de sprinkles. Even inlijmen en strooien maar, eenvoudig maar met een groots effect. De andere verdiepingen schilderen en de slagroomtoefjes maken kon Robine veelal zelf. Een glitterballetje en pepernoten erop en klaar. De taart ziet er niet alleen uit om op te eten maar ruikt ook nog eens lekker naar pepernoten én blijft lang mooi.

Volledig scherm Robine maakte een kleurrijke taart voor haar klasgenoot. © Anne Beilo

Een bordje Italië

Lars (9 jaar) zit in groep 6 van de St Jozefschool in Vlissingen. Bij het lootjes trekken trok hij het spannendste lootje uit de klas: die van de juf. En die juf, die is gek op Italië. ,,Ze gaf aan van Italiaans eten te houden. Lars bedacht daarom dit tafeltje met Italiaanse dingen zoals het bord pasta en pizzadozen, aangekleed met een geblokt tafelkleed. De saus morste hij met wat rode klei, en bovenop de saus heeft hij basilicum gemaakt van papier.” Zijn moeder Madelon heeft alleen geholpen om de druipkaars te maken.

Volledig scherm Lars maakte voor zijn juf een bord voor Italiaanse lekkernijen © Madelon Dingemanse-Droppert