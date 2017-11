Dit zijn de winnaars van de fotowedstrijd 'Fan van Zeeland'

Den Dullaert zet gymmende kinderen zelf op straat

23 november HULST - Uit onvrede over de klachten die scholenkoepels hebben over de veiligheid en de hygiëne in de sporthal van Den Dullaert in Hulst, ontzegt het bestuur van Den Dullaert de drie basisscholen per eind volgende week de toegang. De scholen wachten daar niet op en zoeken nu per direct andere gymruimte.