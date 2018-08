Dit zijn de opvallendste cijfers van deze uitzonderlijke Zeeuwse zomer

Speelgoed­bank Zeeland sluit winkel in Terneuzen door gebrek aan klanten

30 augustus TERNEUZEN - De winkel van de Speelgoedbank Zeeland in Terneuzen gaat per zaterdag 1 september dicht. Speelgoed voor kinderen die in armoede leven, wordt voortaan uitgedeeld via de nieuwe winkel van de Kledingbank Zeeland, die in juni is geopend aan Molenzicht.