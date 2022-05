Dit zijn de mooiste molens van Zeeland, en dit weekend zijn ze te bezichtigen

Hoek zit wéér zonder trainer: Staelens en Demanet met slaande deuren vertrokken

HOEK - Aan het intrigerende seizoen van Hoek is donderdagavond een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Na een harde woordenwisseling in de kleedkamer met enkele spelers vertrokken Lorenzo Staelens en Gaby Demanet voor de start van de training. Het duo keert niet meer terug in Hoek.

10:38