Dit weten we tot nu toe over gedode Vlissingse schoenmaker Johan Quist en verdachte John S.

Vlissingen, 4 mei, 21.00 uur. De twee minuten stilte van de Dodenherdenking zijn nog maar net voorbij als de Vlissingse politie massaal uitrukt naar de Sint Jacobsstraat. Daar is een dode man gevonden in een woning. Zwarte schermen moeten nieuwsgierige Vlissingers op afstand houden, terwijl forensisch rechercheurs sporen veilig stellen. Het wemelt al snel van de politie in het centrum van de Scheldestad. Een woordvoerder kan dan nog niets loslaten over de identiteit van de man, terwijl buurtbewoners al volop speculeren. Zij weten zeker dat het om schoenmaker Johan Quist moet gaan, hij is wel vaker tot laat aan het werk in zijn zaak. In de uren na de dood van Quist gonst het van de geruchten in de stad, ook over het verleden van de man die in aanraking kwam met justitie.