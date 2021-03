Dit weekend geen treinen in Zeeland; overgang bij Rilland dicht voor auto’s

Update 16.30 uur Tweetal rijdt mogelijk opzette­lijk man aan in Axel; ook tweede verdachte meldt zich bij politie

28 februari AXEL - De politie heeft vanochtend een 47-jarige man aangehouden die betrokken was bij een aanrijding in de Johannastraat in Axel. Later op de middag meldde ook een 23-jarige man zich bij de politie. De mannen zouden opzettelijk op een plaatsgenoot zijn ingereden omdat zij ruzie hadden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.