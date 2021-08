Dit weekeinde geen treinen tussen Vlissingen en Bergen op Zoom

Video | Poll Wilma raakt kilo’s, bmi-pun­ten, vetmassa en broekmaten kwijt. ‘Mijn figuur is veranderd. Zo leuk’

7:55 VLISSINGEN - Apetrots is ze op zichzelf. En terecht. Begin maart schopt Wilma zich van de bank naar de sportschool. In amper vijf maanden raakt ze een kilo of zes, twee broekmaten, flink wat vetmassa en een stel bmi-punten kwijt. ,,Mijn figuur is vreselijk veranderd en dat zien mensen. Iedereen reageert erop. Die complimenten zijn echt hartstikke leuk.”