Dit kasteel net over de grens staat te koop voor een prikkie

De verkoopprijs is verder zo laag, omdat er gerenoveerd moet worden. Zo is de elektriciteit toe aan vervanging en ontbreekt er dubbel glas. Het gebouw mag niet gebruikt worden als bedrijfspand, enkel als privéwoning. Tenslotte zou er geluidsoverlast zijn van de nabijgelegen E403, meldt Het Laatste Nieuws.



Het pand met 5 slaapkamers ligt op 28.143 vierkante meter grond. Het wordt omgeven door een park met vijver en heeft een groot buitenterras. Kasteel Doeveren was in het bezit van meerdere adellijke families. Eind jaren 90 werd het verkocht aan de stad Brugge, die het op zijn beurt weer verkocht aan Calleeuw.



Het kasteel wordt geveild via veilingsite Troostwijk. Er kan nog worden geboden tot 27 november, 16.00 uur.