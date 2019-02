Dit is Warme Truiendag in Zeeland

Daar is Karl-Heinz Wycisck (76) het niet mee eens. Hij is vrijdagmiddag in zijn blootje op het strand in Groede te vinden. De in het Belgische Evergem woonachtige Duitser is vaste gast op het naaktstrand. ,,Dit is nog maar de eerste keer dit jaar dat ik weer bloot op het strand ben, hoor. Het weer is prima, dus dacht ik: waarom niet? Aan de voet van een duin is het heel goed uit te houden.’’