Dit is hoeveel jongeren gemiddeld verdienen in de gemeente Goes

VIERDE DIVISIE Kloetinge beseft dat het momentum is aangebro­ken: ‘We zullen elke week het beste in ons naar boven moeten halen’

Kloetinge-trainer Jurriaan van Poelje sprak vorige week na afloop van de derby tegen Goes (1-1) van een goed resultaat. Terwijl op dat moment in de titelrace van de vierde divisie toch twee punten waren verspeeld. Een dag later kreeg hij het gelijk aan zijn zijde. Concurrent Capelle ging bij Achilles Veen onderuit (1-0), waardoor de marge met de Zuid-Hollandse tegenstrever zelfs opliep naar zes punten.