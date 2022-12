Dit is hét moment van 2022 voor de fotografen van de PZC

Dialect­band PerkXPe­rien­ce viert 10-jarig bestaan met concert in ’t Schalle­maaj

De nieuwste cover van PerkXperience is gebaseerd op ‘Davy’s On The Road Again’ van Manfred Mann’s Earth Band. Dat liedje heet nu ‘10 jaar PerkXperience’ en gaat over acht man die niet te houwen zijn en die constant liedjes aan het brouwen zijn. Het is vrijdagavond te horen tijdens het jubileumconcert in Ossenisse.

29 december