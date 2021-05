Dit is de ‘zomerhit’ van Salar Azimi en rapper Farid

Nieuw hotel in Dishoek zit meteen vol: ‘Ik zie kansen die anderen voorbij laten gaan’

9:50 DISHOEK - Kansen zien waar anderen aan voorbij gaan. Dat is de formule die hotelier Michel Kloeg uit Zoutelande hanteert bij het uitbreiden van zijn keten. De nieuwste loot is Hotel Zeeuws Licht in Dishoek dat gisteren om 12 uur de eerste gasten ontving. Tot anderhalf jaar geleden stond daar aan de rand van het dorp Hotel De Wijde Landen dat door Kloeg is overgenomen, gesloopt en vervangen door een luxer hotel met meer bedden. ,,Van 44 kamers en 88 bedden naar 69 eenheden met 192 bedden.”