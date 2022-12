Discotheek Disco Love komt misschien nog één keer terug; op het water

,,Een invasie van tweeduizend jongeren komt ieder weekend naar Kloosterzande”, meldt een tv-presentatrice ernstig , in 1987. Discotheek Disco Love was toen dé grote trekker voor Bevelandse jongeren. Ze kwamen met de veerboot naar Zeeuws-Vlaanderen om te stappen. Disco Love is al lang dicht, maar ondernemer Arjan de Vlieger heeft plannen voor een bijzondere reünie. Hij wil een Disco Loveboot op de Westerschelde laten varen volgend voorjaar.

Na een oproepje op Facebook met zijn reünie-idee raakt De Vlieger bedolven onder enthousiaste reacties. ,,We kunnen een hele grote boot vullen met Disco Lovefans”, zegt De Vlieger. Hij wil graag 20 jaar na de laatste vaart van veerboot Kruiningen-Perkpolder een varend dansfeest te vieren. De laatste veerbootvaart was op 15 maart 2003, een reünie zou er volgend voorjaar zijn. Een boot mét disco zou dan in Kruiningen én in Perkpolder de discogangers van toen moeten ophalen voor een reünie.

Lees verder onder de Facebook-post:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Arjan de Vlieger (52) uit Kruiningen koestert warme herinneringen aan de Disco Love-tijd. De bakker van De Gangmaker in Kruiningen ging als jongen voor het eerst stiekem naar Disco-Love. ,,Ik denk dat ik 15 was, we gingen met het fietsje naar het veer. En dan met de PSD-veerboot oversteken om te stappen bij Disco Love.”



,,Je vertrok al om 7 uur naar de overkant, op de boot was het al feest en om 07.30 uur stond je bij Disco Love binnen.” De stapavond begon vroeg omdat om 23 uur de laatste boot al terugvoer. ,,Het was de sport wie het eerste metertje bier had besteld, die je dan verdeelde met vrienden.”

Boot gemist? Stappen in Antwerpen!

,,Als je de laatste boot in Perkpolder miste en soms deed je dat expres, dan moest je wel met iemand met de auto mee terugrijden over Antwerpen. Dan was je tegen 6 uur s ochtends thuis. En dan waren we ook nog wezen stappen in Antwerpen, mooie nachten waren dat. Je had geen mobieltjes, je was niet te traceren of te controleren, fantastisch. Een heerlijke tijd en heel wat stappers hebben een vriendin aan de overkant opgedaan.”

Dat geldt overigens niet voor De Vlieger. De vrouw van de bakker, Colinda Bonte, komt van de Bevelanden. Samen met haar en met vrienden Veronique Poleij en Dick van de Linde maakt De Vlieger plannen voor een Disco Lovereunie. ,,Het zou ook leuk zijn deejays uit die tijd te Laten draaien op de Disco Loveboot.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm DJ Patrick Roelands uit Hulst won in 2013 een Party Award. Zou hij 10 jaar later draaien op de Disco Loveboot, in het voorjaar van 2023? Hij heeft er zelf veel zin in. © Camile Schelstraete

Mooiste dansvloer van de Benelux

DJ Patrick Roelands (55) zoekt meteen contact met De Vlieger als hij van de plannen voor de reünie hoort. Hij draaide veel in Disco Love aan het begin van zijn DJ-loopbaan. ,,Ik woonde in Hulst in die tijd en zoveel plekken om uit te gaan in Zeeuws-Vlaanderen had je niet. Je kon naar de Joy in Cadzand-Bad, naar de Champs in Hulst, Jopie in Sluis, of je ging de grens over naar het Feestpaleis in Beervelde, dat was het wel zo’n beetje. ,,Disco Love had een dansvloer die omhoog en omlaag kon en die ook prachtig verlicht was. Misschien was het wel de mooiste dansvloer van de Benelux toen.”

,,Tegen 22.30uur gingen de Bevelanders alweer richting de veerboot. Vanaf dat tijdstip liep Disco Love weer vol met stappers uit Zeeuws-Vlaanderen. Het ging echt in twee shifts.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Stapfoto in Disco Love met van rechts naar links: François Meijer, Wim Zuidijk, Hans van Velzen, een onbekende stapper en links Ardje Brugge. © François Meijer

Superleuk en ongedwongen

Disco Lovebezoeker François Meijer uit Wemeldinge herinnert zich Disco Love ook nog goed. ,,Het was een superleuke discotheek waar je heel ongedwongen kon zijn. Voor de deur stond de immer goedgemutste eigenaar Bêr van Damme met snor en dikke sigaar je op te wachten. Pas als wij Bevelanders kwamen, werd het druk. Je paste binnen wel uit om rottigheid uit te vreten. De levensgrote uitsmijters kenden geen genade als je eruit moest, en dat werkte.”

Op straat was er wel eens gedoe. De Vlieger vertelt hoe je met de bus van Perkpolder naar Kloosterzande ging. ,,Ze hebben de bushalte nog verplaatst zodat die pal voor de disco stopte. Anders braken we half Kloosterzande af op weg naar de disco.”

De discogangers van toen zij nu vooral veertiger en vijftigers. Op Facebook-pagina ‘PSD Disco Love’ gonst het van reacties op van stappers van toen op de reünie-plannen. Maar nu is het eerst aan Arjan de Vlieger om die uit te werken en de Disco Loveboot écht te laten varen komend voorjaar.